Regards sur le monde : Hong Kong Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Saint-Martin-de-Crau

Regards sur le monde : Hong Kong Saint-Martin-de-Crau, 19 janvier 2023, Saint-Martin-de-Crau. Regards sur le monde : Hong Kong

Centre de développement culturel Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhne Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Place François Mittérand Centre de développement culturel

2023-01-19 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-19 20:30:00 20:30:00

Place François Mittérand Centre de développement culturel

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhne Saint-Martin-de-Crau EUR 8 9 Mégapole des contrastes, des paradoxes et des extravagances, Hong Kong, paradis du capitalisme sauvage et capitale internationale des affaires, exhibe, sans retenue, aux regards ébahis des visiteurs, ses vitrines inondées de néons, ses centres commerciaux démesurés et ses gratte-ciels futuristes. Au cœur de la mégapole Hong Kong… Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2022-10-21 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau Adresse Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhne Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Place François Mittérand Centre de développement culturel Ville Saint-Martin-de-Crau lieuville Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhne

Regards sur le monde : Hong Kong Saint-Martin-de-Crau 2023-01-19 was last modified: by Regards sur le monde : Hong Kong Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 19 janvier 2023 Bouches-du-Rhne Centre de développement culturel Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhne Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhne