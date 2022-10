Regards sur le monde : Argentine

Regards sur le monde : Argentine, 8 décembre 2022, . Regards sur le monde : Argentine



2022-12-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-08 20:30:00 20:30:00 EUR 8 9 Fervent adepte du tango, André Maurice vous entraîne dans la danse et les histoires de l’Argentine profonde. Quartiers urbains colorés, sites patrimoniaux, personnages mythiques. Une chaude nuit de tango clôt l’aventure. L’Argentine au rythme du tango ! dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville