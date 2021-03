Rochefort Jardin des Retours Rochefort REGARDS SUR LE JARDIN DES RETOURS Jardin des Retours Rochefort Catégorie d’évènement: Rochefort

Venez découvrir les photographies réalisées en septembre-octobre derniers par des élèves de 4ème et de 3ème du collège Pierre Loti, dans le cadre d’un projet pédagogique mené par leur professeur d’arts plastiques.

Proposé par le service du Patrimoine et le collège Pierre Loti de Rochefort.

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T20:00:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T20:00:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T20:00:00

