Regards sur le cinéma espagnol et latino-américain Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Regards sur le cinéma espagnol et latino-américain Valence, 12 mars 2022, Valence. Regards sur le cinéma espagnol et latino-américain Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence

2022-03-12 – 2022-03-19 Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace

Valence Drôme Un festival qui allie une programmation de films récents et classiques, des rencontres et débats avec des réalisateurs, des expos, des concerts, une soirée ciné-tapas et l’élection du Coup de cœur du public et des séances scolaires. valence@lenavire.fr +33 4 75 40 79 20 Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Cinéma Le Navire 9 Boulevard d'Alsace Ville Valence lieuville Cinéma Le Navire 9 Boulevard d'Alsace Valence

Valence Valence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/