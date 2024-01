Regards sur le cinéma de 1974 à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre des célébrations des 50 ans de notre bibliothèque, nous vous proposons de replonger dans le cinéma de 1974 et ses films majeurs.

Entrée libre

C’est l’année du Parrain 2e partie et de Conversation secrète, deux longs-métrages essentiels de Coppola ; Polanski s’essaie au néo-polar avec Chinatown, tandis que Louis Malle crée la polémique avec Lacombe Lucien et qu’Alain Resnais s’interroge sur Stavisky. Le public s’émeut devant Parfum de femme de Dino Risi et se presse pour voir Emmanuelle de Just Jaeckin.

Pour cette conférence, largement entrecoupée d’extraits, nous suivrons deux grands fils conducteurs : la vision du passé par une époque qui est elle-même du passé, et l’évolution du regard porté sur les femmes par une industrie majoritairement masculine.

Entrée libre

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

©Wikipedia