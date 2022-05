Regards sur l’architecture contemporaine : exposer, cataloguer, critiquer Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Au cours du XXe siècle, l’architecture portugaise a été représentée par de nombreuses personnalités de renommée mondiale comme Fernando Távora, Tomás Taveira, Eduardo Souto de Moura et surtout Álvaro Siza. Le récent boom touristique du pays a mis sur le devant de la scène la créativité des architectes locaux. Mais peut-on pour autant parler de style portugais ? Y a-t-il un héritage de la fameuse école de Porto ? Architectes, professeurs et critiques évoqueront la toile de fond sur laquelle se développe l’architecture contemporaine portugaise ainsi que ses propriétés toutes particulières.

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

