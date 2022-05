Regards sur la traite et l’esclavage du XVe au XXIe siècle Bfm La Bastide Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Cette exposition aborde la traite négrière et l’esclavage en évoquant la vie des hommes et des femmes qui en furent les acteurs et les victimes. Elle présente également les situations actuelles de discriminations, de racismes et d’esclavages. Née de la volonté de mettre à la disposition de tous les principales connaissances historiques sur l’histoire de la tarite et de l’esclavage, l’exposition itinérante de l’association [Les Anneaux de la Mémoire](https://www.anneauxdelamemoire.org/) se veut un tremplin pour sensibiliser le public, jeune comme moins jeune, aux grandes questions entourant cette période sombre et méconnue de l’histoire. L’exposition est proposée par la Maison des Droits de l’Homme de Limoges. [[https://bfm.limoges.fr/evenement/regards-sur-la-traite-et-lesclavage-du-xve-au-xxie-siecle](https://bfm.limoges.fr/evenement/regards-sur-la-traite-et-lesclavage-du-xve-au-xxie-siecle)](https://bfm.limoges.fr/evenement/regards-sur-la-traite-et-lesclavage-du-xve-au-xxie-siecle)

Accès libre

