REGARDS SUR LA MINE La cour Faymoreau, samedi 6 avril 2024.

Pendant plus de 130 ans, de 1827 à 1958, des hommes d’ici et d’ailleurs ont rythmé la vie dans le bassin minier de Faymoreau. Chevalements, corons… ont façonné le paysage.

Au-delà de son caractère industriel, l’histoire charbonnière est grande aventure humaine où hommes, femmes et enfants se rencontrent à la mine ou dans la cité.

En 2024, le Centre Minier vous propose une balade inédite dans les collections photographiques du musée. Cette nouvelle exposition met en lumière la richesse humaine du bassin minier de Faymoreau. L’occasion de porter un nouveau regard sur la mine et de découvrir plus de 90 photographies retraçant la vie sur le carreau de mine, dans les corons, lors de fêtes, dans les écoles…

Derrière chaque regard, se cache une histoire…

Cette exposition est aussi l’occasion de relancer un appel à collecte d’objets, de photographies et de témoignages. Nous restons à votre écoute ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-11-03

Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire

