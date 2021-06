Ervy-le-Châtel Eglise Saint-Pierre-ès-Liens,Ervy-le-Châtel Aube, Ervy-le-Châtel Regards sur Ervy-le-Châtel Eglise Saint-Pierre-ès-Liens,Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Ervy-le-Châtel

Regards sur Ervy-le-Châtel Eglise Saint-Pierre-ès-Liens,Ervy-le-Châtel, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ervy-le-Châtel. Regards sur Ervy-le-Châtel

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens, Ervy-le-Châtel, le samedi 3 juillet à 09:30

Au programme une matinée de conférences présentant l’histoire de l’évolution de la cité de caractère depuis le bourg-castral à la trame urbaine actuelle et des visites guidées patrimoniales de la ville l’après-midi. Cette journée sera l’occasion de découvrir les dernières restaurations effectuées à l’église Saint-Pierre-ès-Liens concernant le mobilier et le patrimoine bâti. Une surprise vous y attend avec un programme de chants médiévaux et baroques, une formidable occasion de profiter de la sonorité exceptionnelle de ce lieu. Programme complet à l’adresse suivante : [http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/regards-sur-ervy-le-chatel-10-le-samedi-3-juillet.html](http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/regards-sur-ervy-le-chatel-10-le-samedi-3-juillet.html)

Entrée libre, inscription préalable conseillée, gratuit

Journée organisée par le Comité d’Histoire Régionale en partenariat avec l’association de Sauvegarde du Patrimoine d’Ervy, les orgues de St-Pierre d’Ervy & la commune d’Ervy-le-Chatel. Eglise Saint-Pierre-ès-Liens,Ervy-le-Châtel 6 Rue Saint-Pierre, 10130 Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T09:30:00 2021-07-03T17:25:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Ervy-le-Châtel Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Saint-Pierre-ès-Liens,Ervy-le-Châtel Adresse 6 Rue Saint-Pierre, 10130 Ervy-le-Châtel Ville Ervy-le-Châtel lieuville Eglise Saint-Pierre-ès-Liens,Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel