Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel, le jeudi 24 février à 17:00

Conférence Regards portés sur une intervention en contexte de génocide : le cas du Rwanda. Enseignements pour le Futur. ———————————————————————————————————————– Organisée par les étudiants du Master 1 Droit international et européen ### Jeudi 24 février de 17h à 19h ### Salle Georges Vedel – Campus de Sceaux (92) Avec : – Guillaume ANCEL, ancien officier, écrivain – Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, historien – Rafaëlle MAISON, professeure de droit public _En partenariat avec l’Institut d’Etudes de Droit Public (IEDP)_ et _la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme_

Entrée libre. Conférence réservée aux étudiants, enseignants et administratifs de la Faculté

