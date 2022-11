« REGARDS MULTIPLES » EXPOSITION COLLECTIVE DE GRAVURES Grenade Grenade Catégories d’évènement: Grenade

Haute-Garonne Grenade Depuis 2007, l’atelier de La Main Gauche est un des rares lieux toulousains à proposer des formations et une pratique professionnelle de la gravure, ainsi que des expositions d’artistes de l’estampe contemporaine. Un collectif de 14 personnes partagent quotidiennement cet espace de création : AurÔre, Aude Aussilloux, Muriel Bo, Christine Cabirol, Fanny Cavin, Agnès Dorval, Bilitis Farreny, Christelle Gratigny, Sarah Hô, Camille Laforcenée, Noesis, Evelyne Maubert, Anne-Frédérique Maurer, et Nathalie Tousnakhoff. Cette exposition propose un petit tour d’horizons de leurs univers personnels, leur approche de la gravure variant sensiblement, plus illustrative, plus expérimentale ou plus abstraite, selon leur personnalité et leur parcours. Elle permettra également à tous ceux qui ne connaissent pas les techniques de la gravure, d’en découvrir les principales étapes et outils. Plus d’information sur l’Atelier de la Main Gauche :

http://atelierdelamaingauche.fr/ La municipalité de Grenade vous invite à découvrir l'exposition collective « Regards Multiples », ensemble de gravures des artistes de l'Atelier de La Main Gauche, du 11 janvier au 18 février à la salle d'exposition municipale Léonard de Vinci.

