[REGARDS] Invitée d’honneur du Festival BÁRBARA LENNIE dans le cadre du festival REGARDS SUR LE CINÉMA ESPAGNOL ET LATINO-AMÉRICAIN Cinéma Le Navire Valence Valence, jeudi 14 mars 2024.

18h NOTRE ENFANT

20h Rencontre avec la comédienne Bárbara Lennie (entrée libre)

20h50 LES FILLES VONT BIEN

5 5 EUR.

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14 23:00:00

Cinéma Le Navire Valence 9 boulevard d’Alsace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cinemalenavire.fr

