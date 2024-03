[REGARDS] Focus sur une terre sacrée au Mexique HUICHOLS, les derniers gardiens du Peyotl (HUICHOLES los últimos guardianes del peyote) dans le cadre du festival REGARDS SUR LE CINÉMA ESPAGNOL ET LATINO-AMÉRICAIN Cinéma Le Navire Valence, mercredi 13 mars 2024.

Séance suivie d’une rencontre avec Luis Reygada, journaliste franco-mexicain, responsable du bureau Amérique Latine au quotidien L’Humanité et collaborateur au Monde Diplomatique depuis 2017.

En partenariat avec le CPA et Les Amis du Monde diplomatique.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 20:00:00

fin : 2024-03-13 22:00:00

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cinemalenavire.fr

