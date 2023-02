Regards f(l)ous – À Moitié Lune La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Regards f(l)ous – À Moitié Lune La Bellevilloise, 11 février 2023, Paris. Le samedi 11 février 2023

de 17h00 à 23h00

. gratuit

Samedi 11 février 2022, à partir de 17h, La Bellevilloise accueille l’événement Regards F(l)ous, une exposition éphémère, hybride et musicale, organisée par le collectif À Moitié Lune. Avis à tous les amoureux d’Art, Regards F(l)ous est votre nouveau rendez-vous ! Samedi 11 février 2022, A Moitié Lune présente « Regards F(l)ous », une exposition éphémère, hybride et musicale dans laquelle poèmes, photographies, vidéos, peintures, musique, se rencontrent et s’unissent, afin de révéler la beauté des choses simples. Découvrez les artistes présents : À Moitié Lune : https://www.instagram.com/amoitielune/ Dajak : https://www.instagram.com/dajak_/ Olivia Orson : https://www.instagram.com/oliviaorson/ Nimoz : https://www.instagram.com/wizardofnimoz/ Pauline Naret : https://www.instagram.com/pauline.naret/ Louison Bodineau : https://www.instagram.com/louisonbodineau/ Annabel Ezedine : https://www.instagram.com/annabelezz/ Hazy Paoli : https://www.instagram.com/hazypaoli/ Haiku Marinière : https://www.instagram.com/haiku_mariniere/ La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/amoitielune/ https://www.facebook.com/amoitielune/

