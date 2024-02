Regards d’habitants de Mirail U et Reynerie Médiathèque Grand M Toulouse, lundi 8 avril 2024.

Regards d’habitants de Mirail U et Reynerie 18 lieux à trouver et à photographier. C’est le début de ce projet d’exposition, regroupant les 18 grands gagnants du Jeu-concours « Où suis-je ? ». 8 avril 1 mai Médiathèque Grand M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T06:00:00+02:00 – 2024-04-08T08:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T06:00:00+02:00 – 2024-05-01T08:00:00+02:00

Du 8 avril au 2 mai

18 lieux à trouver et à photographier. C’est le début de ce projet d’exposition, regroupant les 18 grands gagnants du Jeu-concours « Où suis-je ? ». Ils ont mené l’enquête, arpenté leur quartier pour retrouver ces endroits mis en valeur par l’équipe de l’association En Quête de Patrimoine.

Smartphone ou appareil photo en main, les habitants ont adopté un certain regard sur le patrimoine qui les entoure. Ils vous livrent aujourd’hui leurs clichés accompagnés de leurs commentaires.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/regards-dhabitants-de-mirail-u-et-reynerie/ »}]

Exposition Tout public