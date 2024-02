Regards de scène Bibliothèque Valeyre Paris, jeudi 2 mai 2024.

Du jeudi 02 mai 2024 au samedi 01 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du Printemps de la chanson à la bibliothèque Valeyre, venez découvrir les photos de scène de Norbert Gabriel.

« Regards croisés, des chanteurs et chanteuses sur la scène de la vie qui ont des choses à dire, et aussi à montrer… sous le regard tendre et complice du photographe Norbert Gabriel »

Le Printemps de la chanson à la bibliothèque Valeyre, c’est aussi :

– un concert de Laura Flane le 4 mai

– un atelier d’écriture de chansons animé par Claude Lemesle les 15 et 28 mai

– Aznavour, à nos amours : du 21 au 25 mai, une sélection thématique à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du chanteur

– un petit déjeuner musical autour des chansons de Claude Lemesle le 25 mai

– La Fille polaire : concert-spectacle de Camille Feist le 25 mai

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009

Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Norbert Gabriel