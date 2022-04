REGARDS DE LOIRE Les Ponts-de-Cé Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

REGARDS DE LOIRE
Rive d'Arts 13, Rue Boutreux
Les Ponts-de-Cé
2022-05-07

2022-05-07 – 2022-05-07 Rive d’Arts 13, Rue Boutreux

Exposition de photographies créée pour les 20 ans de l'inscription de la Loire au Patrimoine de l'Unesco.
rivedarts@ville-lespontsdece.fr
+33 2 41 79 14 63

