Regards de l’Etat sur les conflits du travail : le cas des Houillères de Ronchamp Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

Regards de l’Etat sur les conflits du travail : le cas des Houillères de Ronchamp Vesoul, 30 avril 2022, Vesoul. Regards de l’Etat sur les conflits du travail : le cas des Houillères de Ronchamp Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Vesoul

2022-04-30 – 2022-04-30 Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux

Vesoul Haute-Saône Vesoul Haute-Saône EUR L’État porte une attention particulière aux conflits liés au travail. Si son intervention a varié au cours du temps, elle dépend aussi du prisme à travers lequel ces événements sont observés : l’œil de la Justice sur des ouvriers en lutte n’est pas le même que celui de la police ; celui de l’Inspection du travail est encore différent. Au sein d’une même administration, les visions peuvent varier selon la fonction ou la position hiérarchique des agents. Des jeux d’échelles sont également à l’œuvre, tandis que la Préfecture élabore sa propre synthèse. Croiser ces regards permet d’entrer dans la complexité de l’appareil d’État pour préciser la nature et le sens de son action. Du fait de l’organisation administrative de la France, le département et ses archives constituent un point d’observation privilégié.

La conférence envisagée portera sur l’exemple des Houillères de Ronchamp, depuis la première grève recensée (1857) jusqu’aux conflits relatifs aux reconversions du site dans la seconde moitié du XXe siècle. archives@haute-saone.fr +33 3 84 95 76 30 L’État porte une attention particulière aux conflits liés au travail. Si son intervention a varié au cours du temps, elle dépend aussi du prisme à travers lequel ces événements sont observés : l’œil de la Justice sur des ouvriers en lutte n’est pas le même que celui de la police ; celui de l’Inspection du travail est encore différent. Au sein d’une même administration, les visions peuvent varier selon la fonction ou la position hiérarchique des agents. Des jeux d’échelles sont également à l’œuvre, tandis que la Préfecture élabore sa propre synthèse. Croiser ces regards permet d’entrer dans la complexité de l’appareil d’État pour préciser la nature et le sens de son action. Du fait de l’organisation administrative de la France, le département et ses archives constituent un point d’observation privilégié.

La conférence envisagée portera sur l’exemple des Houillères de Ronchamp, depuis la première grève recensée (1857) jusqu’aux conflits relatifs aux reconversions du site dans la seconde moitié du XXe siècle. Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Vesoul

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Vesoul Adresse Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Ville Vesoul lieuville Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Vesoul Departement Haute-Saône

Vesoul Vesoul Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesoul/

Regards de l’Etat sur les conflits du travail : le cas des Houillères de Ronchamp Vesoul 2022-04-30 was last modified: by Regards de l’Etat sur les conflits du travail : le cas des Houillères de Ronchamp Vesoul Vesoul 30 avril 2022 Haute-Saône Vesoul

Vesoul Haute-Saône