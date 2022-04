Regards de la société sur l’élevage

Regards de la société sur l’élevage, 9 mai 2022, . Regards de la société sur l’élevage

2022-05-09 18:00:00 – 2022-05-09 EUR 0 Conférence autour de la place de l’animal dans la société, le lien avec notre alimentation, leurs conditions de vie et l’environnement. Conférence autour de la place de l’animal dans la société, le lien avec notre alimentation, leurs conditions de vie et l’environnement. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville