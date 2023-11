Regards Croisés: une réflexion profonde sur la diversité des expériences humaines Cohle Gallery Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

samedi

de 14h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

La Cohle Gallery est heureuse de présenter « Regards Croisés » une exposition collective présentant le travail de six artistes internationaux: Anthony Padilla, Anuk Rocha, Iryna Maksymova, Nina Baxter, Phoebe Evans et Therese Mulgrew. Chaque artiste, à travers ses créations uniques, offre un regard intime sur les thèmes de l’identité, de la nature, et de la réalité subconsciente, invitant les spectateurs à une réflexion profonde sur la diversité des expériences humaines.

Anthony Padilla (Etats-Unis), artiste autodidacte basé à Brooklyn, NY, nous emmène dans un voyage à travers les éléments chaotiques de la nature. Inspiré par des artistes tels que Georgia O’Keefe et Wassily Kandinsky, Padilla crée des œuvres qui sont à la fois un hommage à la majesté de la nature et une méditation sur l’étrange abstraction de notre monde naturel.

Therese Mulgrew (Etats-Unis), originaire de l’Iowa, se concentre sur des portraits à grande échelle et des natures mortes nostalgiques. Ses peintures explorent la vulnérabilité et l’intimité, influencées par l’art de sa mère et de sa grand-mère et enrichies par ses études à New York.

Iryna Maksymova (Ukraine), une artiste figurative ukrainienne, utilise son art pour communiquer des sujets qui la touchent personnellement. Ses œuvres naïves offrent une voix innocente aux problèmes mondiaux, explorant l’égalité des sexes et l’interconnexion tout en intégrant des motifs ukrainiens traditionnels dans des formes visuelles nouvelles et rafraîchissantes.

La londonienne Nina Baxter (Royaume-Uni) partage des moments de tranquille euphorie et de relations interpersonnelles à travers ses portraits et natures mortes. Après avoir travaillé principalement en tant que peintre abstraite, Baxter a récemment renoué avec la peinture figurative, utilisant des huiles pour capturer des moments intimes de réflexion et de plaisir quotidien.

Anuk Rocha (Allemagne) met en lumière le mystère et la diversité culturelle à travers ses peintures figuratives. Née en Allemagne et de famille bosniaque, cette artiste utilise ses ‘yeux argentés’ emblématiques pour tisser une narrative de l’identité multiculturelle, célébrant les individus qui vivent selon leurs propres règles et reflétant son propre parcours d’identité déracinée.

Phoebe Evans (Royaume-Uni) crée des paysages oniriques vivants qui invitent les spectateurs à explorer des fragments d’espace et de temps à travers une lentille teintée. Ses œuvres traduisent le subconscient en salles surréalistes, créant des portails à travers des portes et des fenêtres vers des réalités parallèles complexes.

Cohle Gallery 7 rue d’Argenteuil 75001 Paris

Contact : https://www.facebook.com/COHLEGALLERY/ https://www.cohlegallery.com/

© Cohle Gallery Exposition collective Regards croisés