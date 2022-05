Regards croisés : un festival dans la cité, 10 septembre 2022, .

Regards croisés : Un festival dans la cité

Photos par Olivier L ONGUET du festival «Notes à la Mothe» et des éléments du patrimoine de La Mothe Saint-Héray en collaboration avec la Petite orangerie.

Du sam. 10 au dim. 25 septembre

Du vendredi au dimanche de 14h30 à 19h sauf 17 et 18 sept. : 10h-12h et 14h-19h

à l’orangerie.

Mairie Tel : 05 49 05 01 41

