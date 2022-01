Regards croisés textes/images avec Michèle Faÿ. 7 juin 2018 à 19h au 4 Bd Edgar Quinet Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris Catégorie d’évènement: Paris

La dernière séance de Regards Croisés aura lieu jeudi 7 juin à 19h au 4 boulevard Quinet (Métro Raspail). Michèle Faÿ nous fera rencontrer la figure de Saint Christophe, à travers le texte de la Légende Dorée et différentes œuvres d’art, notamment la représentation de Patinir. « Christophe était Cananéen; il avait une taille gigantesque, un aspect terrible, et douze coudées de haut. D’après ce qu’on lit en ses actes, un jour qu’il se trouvait auprès d’un roi des Cananéens, il lui vint à l’esprit de chercher quel était le plus grand prince du monde, et de demeurer près de lui… . » d’après la Légende dorée, de Jacques de Voragine Saint Christophe : regards croisés entre la Légende Dorée et l’oeuvre de Patinir (v. 1520) Salle du 4 boulevard Edgar Quinet 4 boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris Paris Quartier du Montparnasse

