2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 12:00:00

Péret Hérault Péret Balade participative avec Anaïs Hervouet, paysagiste. À partir de l’exemple de Péret, de son implantation dans le paysage et de ses transformations au fil de l’histoire, elle évoquera le paysage rural méditerranéen. Chacun pourra partager son regard sur les évolutions de Péret et de ses alentours. Patrick, guide-conférencier, nous apportera quelques compléments sur l’histoire du village. Et nous comptons sur les Péretois pour compléter nos dires.

Par le C.A.U.E. de l'Hérault et le service Patrimoine du Clermontais Gratuit – Durée env. 1h30 – Ne pas avoir de difficulté pour marcher

Par le C.A.U.E. de l'Hérault et le service Patrimoine du Clermontais Gratuit – Durée env. 1h30 – Ne pas avoir de difficulté pour marcher

