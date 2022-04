Regards croisés sur l’Europe – ateliers / débats Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres, le lundi 9 mai à 16:30

Dans le cadre de l’accueil de jeunes allemands venus de Marbourg (ville jumelée avec Poitiers), nous vous invitons à venir échanger et débattre avec eux autour de trois thématiques : la participation citoyenne, les différences linguistiques et l’écologie. L’animation se déroulera sous forme de tables rondes grâce auxquelles vous pourrez échanger et croiser vos visions avec celles des étudiants allemands. Un moment qui promet d’être très enrichissant !

Sur inscription

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine – Poitiers / Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T16:30:00 2022-05-09T18:30:00

