Regards croisés sur les travaux du Café Charbon

Café Charbon, le jeudi 17 février à 18:30

Regards croisés sur les travaux du Café Charbon ———————————————– ### Vernissage – Jeudi 17 Février – 18h30 ### Exposition Photos Aït Belkacem et Christophe Masson Le nouveau Café Charbon a vu sa métamorphose se transformer doucement sur presque 2 ans. Entre démolition et livraison des travaux par l’architecte Eric Arsenault et le commanditaire Nevers Agglo. Pendant toute cette période de travaux, la question s’est posée de conserver une trace, une mémoire des différentes phases de réhabilitation et de construction de cette nouvelle structure emblématique à Nevers. Le travail a été confié à deux photographes. Deux regards croisés pour raconter en images des morceaux d’histoires. Car l’histoire de ces photographes est aussi intiment liés à l’histoire de ce lieu. Il ne pouvait presque pas en être autrement que de vivre ces moments de l’intérieur. Voir et participer à cette mue. C’est donc sur la période de janvier 2020 à juin 2021 que des centaines d’images se sont accumulées. Il a fallu faire des choix, tailler dans la masse, trouver un angle, valoriser les hommes, repérer les temps forts, dérouler ce récit d’un an et demi d’images. Ainsi nous vous présentons cette fresque chronologique, courant le long de ces deux couloirs, symboles de transition entre les deux salles de concert et va-et-vient de l’accueil public. La salle club (bar) propose une dernière sélection « coup de cœur » d’images de fin de chantier presque intemporelles pour certaines. Un dernier petit plaisir visuel de l’histoire du renouveau du Café Charbon.

Gratuit sur réservation

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers Nièvre



