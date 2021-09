Argentan Argentan Argentan, Orne Regards croisés sur les dentelles normandes et les dentelles turques – Maison des dentelles Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Rencontrez les dentellières de l'association « Des fuseaux à l'aiguille, dentelles aux fils de l'Orne » et de l'association « Femmes d'Argentan, femmes du monde ». Regardez-les manier l'aiguille, les fuseaux, le crochet ou la navette et découvrez les différences et les points communs entre les dentelles normandes et les dentelles turques.

maisondesdentelles@argentan.fr +33 2 33 67 50 78

