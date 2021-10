Trappes Médiathèque Anatole-France Trappes, Yvelines Regards croisés sur le Japon Médiathèque Anatole-France Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Quatre artistes partages leurs expériences et leur approche du Japon selon leurs disciplines. Aïssatou Angela Baldé, photographe-plasticienne et Emmanuel Brun, percussionniste-plasticien, parlent de leur exposition photographique sonore “Washi, savoir-faire d’artisans créateurs au Japon”. Frédérique Bruyas, lectrice publique et Yumi Fujitani, danseuse ont choisi de mettre à l’honneur un auteur japonais, Haruki Murakami en proposant une lecture dansée. Dans le cadre d’Impression Japon à la médiathèque Anatole-France à Trappes. _En partenariat avec Les écritures contemporaines / La Commanderie_. — Retrouvez Aïssatou Angela Baldé dans : >dans le podcast [“Vous permettez que je te tutoie”](https://audioblog.arteradio.com/embed/172561) >avec l’exposition “Washi, savoir-faire d’artisans créateurs au Japon” à Médiathèque Anatole-France, Trappes, du 21 septembre au 6 novembre > [plus d’infos](https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda-de-la-commanderie/washi-savoir-faire-dartisans-createurs-au-japon-9553118?oac=eyJpbmRleCI6MCwidG90YWwiOjM0fQ%3D%3D) >avec l’exposition “Dream catcher – Vibrations de rues, les villes qui nous traversent…” à La libraisir le Pavé du Canal, du 16 octobre au 10 novembre > [plus d’infos](https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda-de-la-commanderie/dream-catcher-vibrations-de-rues-les-villes-qui-nous-traversent?oac=eyJpbmRleCI6MjIsInRvdGFsIjo1M30%3D) >au “Noël décalé” de La Commanderie (du 1er au 12 décembre) à l’occasion de 3 ateliers reliure.

Nouraddine Agne, journaliste, anime cette rencontre où quatre artistes croisent leurs approches du Japon à travers diverses écritures Médiathèque Anatole-France Plaine de Neauphle 1, place de la Médiathèque 78190 Trappes Trappes Yvelines

