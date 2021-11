Bordeaux Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Regards croisés sur l’arbre aux Archives de Bordeaux Métropole Archives Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Regards croisés sur l’arbre aux Archives de Bordeaux Métropole Archives Bordeaux Métropole, 3 décembre 2021, Bordeaux. Regards croisés sur l’arbre aux Archives de Bordeaux Métropole

Archives Bordeaux Métropole, le vendredi 3 décembre à 19:00

Chacun parle des arbres avec les mots qui lui sont propres, mais toujours avec la même passion. Cette incursion aux Archives de Bordeaux Métropole sera également l’occasion de découvrir quelques documents rares ou insolites sur la thématique. Gratuit, sur inscription Pas sanitaire demandé _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur inscription

Deux regards différents sur l’arbre : Georges Feterman, président de l’association A.R.B.R.E.S et Aziz Boumediene, artiste et conteur. Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux Bastide Niel Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Archives Bordeaux Métropole Adresse Parvis des Archives, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Archives Bordeaux Métropole Bordeaux