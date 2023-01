REGARDS CROISÉS SUR DES PATRIMOINES – CHÂTEAU ET REMPARTS DE CARCASSONNE Carcassonne, 18 février 2023, Carcassonne .

REGARDS CROISÉS SUR DES PATRIMOINES – CHÂTEAU ET REMPARTS DE CARCASSONNE

1 Rue Viollet le Duc Carcassonne Aude

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-19 18:30:00

Carcassonne

Aude

EUR 9.5 9.5

Retrouvez durant tout le week-end “Regards croisés sur le Patrimoine” au Château et Remparts de Carcassonne, deux jours d’expositions, ateliers, jeux, histoires contées tout public organisé par les étudiants en master 2 « Patrimoine et Musée » de l’Université Paul Valéry lll de Montpellier.

AU PROGRAMME :

*LES VISITES :

-AU FIL DES PAYSAGES (Tout public – réservation à l’accueil)

Découverte et analyse du paysage qui entoure la Cité Médiévale.

Samedi et dimanche : 10h30-11h30-14h30-15h30 / Durée : 30 minutes.

-BALADES CONTÉES (Tout public – réservation à l’accueil)

Une balade contée autour des grandes époques et visions des personnages qui auront beaucoup de choses à dire sur ce haut lieu de mémoire. Un jeune érudit vous accompagnera autour de la cité pour démêler le vrai du faux.

Samedi et dimanche : 11h30 et 16h30 / Durée : 1h / Départ : Jardin à côté de la Barbacane.

-FOCUS SUR : LES TRACES ANTIQUES, LA MORT ET LES RITES FUNÉRAIRES A LA PÉRIODE ANTIQUE ET MEDIÉVALE, VIOLLET-LE-DUC, UN RESTAURATEUR ? (Tout public – réservation à l’accueil)

Accompagné d’un guide, explorez les différents lieux et les collections patrimoniales du château et des remparts.

Samedi et dimanche : à partir de 10h / Durée : 10-15 minutes / Départ : Cour d’honneur.

-EXPOSITION (Tout public)

Découvrez l’histoire du Château grâce à cette exposition retraçant les différentes restaurations du site, sa reconnaissance mondiale, les effets du tourismes sur le site ainsi que la biodiversité qui l’entoure. Le tout enrichie de documents historiques et d’objets en lien avec les thématiques abordées.

Samedi et dimanche : En continu / Lieu : Salle Violet-le-Duc

-PODCASTS (Tout public)

A travers de petits podcasts, découvrez les témoignages d’habitants, commerçants Carcassonnais leurs souvenirs et manières de s’identifier à un patrimoine classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Samedi et dimanche : En continu / Lieu : Salle Violet-le-Duc.

-LA MALETTE DES PETITS (Pour les moins de 6 ans)

Une malette pédagogique mise à disposition des tous petits avec des jeu et livrets pour une visite ludique en famille.

Samedi et dimanche : En continu / Lieu : Accueil billeterie

*LES ACTIVITÉS :

-MURDER PARTY (Tout public)

Devenez détective en herbe ! A la tombée de la nuit, munis d’un livret, baladez-vous dans les rues de la Cité et interrogez les différents personnages que vous rencontrez. Saurez-vous démêler le vrai du faux et trouver le ou les coupables ?

Samedi et dimanche : 17h30 / Durée : 45 minutes- 1h / Départ : Porte Narbonnaise

-UN TRÉSOR CACHE ? UNE ENQUÊTE AU CHÂTEAU (à partir de 13 ans)

Au XIIIème siècles, après le siège de 1209, des rumeurs circulent concernant un trésor qui aurait été caché dans l’enceinte du château. Les statues, pierres et reliefs du musée archéologique ont accès à toutes les informations du château et peuvent nous aider à résoudre ce mystère. A vous de les interroger, décrypter leurs propos, qui sont parfois confus, afin de retrouver la piste du trésor.

Samedi et dimanche : En continu

-(RA)CONTE MOI CARCASSONNE (à partir de 3 ans)

Découvrez nos contes Audois sous différentes formes : contés, scénarisés ou chantés ! Des histoire rocambolesques de la Cité et de nos paysages pour petits et grands !

Samedi et dimanche : 10h, 11h, 13h, 14h, et 15h. / Durée : 20 minutes / Lieu : Musée, Salle des Arcades.

-A FLEUR DE PIERRE (Tout public)

Venez enquêter et déchiffrez ce que les pierres des murs ont à vous à cacher pour découvrir les traces laissées par l’histoire du château.

Samedi et dimanche: en continu / Lieu : Cour du Midi

-TISSER A CARCASSONNE (à partir de 8 ans / Réservation à l’accueil)

Apprendre à tisser grâce à un atelier de tissage du XV ème siècle, fabrication de bracelets !

Samedi et dimanche : 10h30-13h15-15h

Durée : 30 minutes / Départ : Cour d’honneur

-LA PEINTURE MURALE AU CHÂTEAU (à partir de 7 ans- sur réservation à l’accueil)

Découvrez le Donjon orné d’une superbe fresque Romane du XIIème siècle , utilisez la technique de la peinture murale pour réaliser votre œuvre.

Samedi et dimanche : 11h15, 12h15 et 14h15

Durée : 30 minutes / Départ : Cour d’honneur

-JEUX DE SOCIÉTÉ (Tout public)

Des jeux de sociétés spécialement conçus pour découvrir les traditions et devenir incollable sur Carcassonne et ses fortifications. Petits et grands , Stratèges ou joueurs classiques tout le monde est le bienvenu !

Samedi et dimanche : en continu / Lieu : Tour Mipadre

*LES PROJETS EN COLLABORATION :

-“SACRA PRIVATA” : LES DIEUX ET LES HOMMES. (Tout public)

Découverte des rituels sacrés de la religion de la Rome Antique en vous laissant guider par l’association Enarro.

Samedi et dimanche : en continu / Lieu : La Tour du Tréseau

-LES ANIMAUX VUS PAR LES ENFANTS (Tout public)

Venez observer les animaux réalisé&s par les élèves de CM1 B de l’école Carcassonnaise Jean Jaurès. Des guides vous raconteront l’histoire de ces animaux.

Samedi et dimanche : en continu / Lieu : Musée, Salle Pierre Embry

-LES CONTEURS OCCITANS (Tout public)

Les élèves de la Calendreta de Carcassonne vous propose une visite en vous racontant l’histoire et leur propre interprétation de la peinture murale présente dans le donjon, le tout en Occitan.

Samedi et dimanche : En continu / Lieu : Musée, Donjon

Réservation en ligne ou à l’accueil du Château Comtal

Gratuit pour les moins de 26 ans.

educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr +33 4 68 11 70 70

Carcassonne

dernière mise à jour : 2023-01-25 par