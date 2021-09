Rennes Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Regards croisés philosophie et cinéma : L’Exorciste, les vestiges du sens Auditorium des Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Auditorium des Champs Libres, le mercredi 29 septembre à 18:30

Rendez-vous incontournable du Festival Court Métrange, “Regards croisés” confronte un philosophe et un cinéaste autour d’un grand film du cinéma de genre. En 2021, ils décryptent L’Exorciste de William Friedkin sorti en 1973. Dès sa sortie en salle, L’Exorciste est entré au panthéon de l’histoire du cinéma. Il fait partie des rares films qui peuplent notre imaginaire collectif, quand bien même nous ne l’aurions pas vu. Regards croisés tente d’en montrer toute la richesse interprétative. La philosophe Maude Robert et le cinéaste Hubert Blanchard discutent de ce chef d’œuvre où le spectateur est lui aussi plongé dans un abîme de questionnements et de réflexivité. En partenariat avec Festival Court Métrange. Projection de L’Exorciste de W. Friedkin le samedi 25 septembre au cinéma Arvor à Rennes.

Entrée Libre suivant les places disponibles

