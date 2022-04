Regards croisés Paradou, 12 avril 2022, Paradou.

Regards croisés Salle polyvalente Place Charloun Rieu Paradou

2022-04-12 – 2022-04-22 Salle polyvalente Place Charloun Rieu

Paradou Bouches-du-Rhône

L’association Terres des Baux, d’hier à aujourd’hui propose le volet 2 de « Regards croisés, métamorphoses d’un village et de son terroir »

Cette exposition de documents anciens et vues contemporaines pour mesurer les métamorphoses d’un village et de son terroir, confrontation pour témoigner combien, le village et son terroir se sont transformés, sera ouverte à tout public.

Après l’exposition, volet 1, Les Baux-de-Provence, et avant le volet 3 à Maussane-les-Alpilles.

Avec le soutien de La Fondation du Crédit Agricole, de la Mairie du Paradou et de la Bibliothèque municipale du Paradou.

Contact terresdesbaux@laposte.net et https://www.associationterresdesbaux.com/

Exposition photos « regards croisés » par Terre des Baux – du mardi 12 au vendredi 22 avril – 10h30/12h et 14h30/19h 19h – salle polyvalente

