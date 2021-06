Regards Croisés – exposition de deux musées colmariens Colmar, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Colmar.

Regards Croisés – exposition de deux musées colmariens 2021-07-01 – 2021-06-30

Colmar 68000

EUR A partir du 2 juin jusqu’au 31 décembre 2021, le Musée du Jouet et le Musée Bartholdi s’invitent mutuellement en échangeant quelques pièces de leurs collections respectives.

L’occasion de partir à la découverte au détour d’une vitrine ou d’une pièce, d’une exposition d’un genre unique, entre des collections très différentes mais qui dialoguent de façon originales. Ici un lion automate défi e le Lion de Belfort, là le buste d’une fillette, modelé par Bartholdi, se cache au milieu des poupées en porcelaine.

C’est la joie de passer de surprise en surprise tout au long de la visite, dans les deux musées colmariens. Un livret sera distribué à tous les visiteurs afin d’avoir des informations sur les différents objets exposés avec en plus, un petit jeu pour les enfants. Grâce à la participation des élèves de la Classe Patrimoine du Lycée Camille Sée, il sera possible d’écouter et regarder (via un QR code) des explications complémentaires sur les collections. Et pour les passionnés, une version papier des textes sera disponible sur simple demande.

Une offre tarifaire spécifique sera proposée lors de cette exposition. Une première visite dans un des deux musées vous donnera droit au tarif réduit dans le second musée, aux conditions tarifaires en vigueur.

>> Musée du Jouet, 40 rue Vauban – 68000 Colmar – voir nos horaires et tarifs

>> Musée Bartholdi, 30 rue des Marchands – 68000 Colmar – voir les horaires et tarifs

