Regards croisés : “Être jeune en Haute-Saône” Combeaufontaine Combeaufontaine Catégories d’évènement: Combeaufontaine

Haute-Saône

Regards croisés : “Être jeune en Haute-Saône” Combeaufontaine, 21 mai 2022, Combeaufontaine. Regards croisés : “Être jeune en Haute-Saône” Combeaufontaine

2022-05-21 – 2022-05-21

Combeaufontaine Haute-Saône Combeaufontaine EUR Le Samedi 21 mai à la salle des Belles Fontaine de Combeaufontaine, aura lieu une matinée “regards croisés” qui permettra de partager le diagnostic sur la jeunesse de notre territoire, réalisé par 12 permanents du MRJC.

Programme de la matinée :

9h30 : Reconstitution du diagnostic

10h30 : Echanges et témoignages

12h : Pique-nique géant fabrique.combeaufontaine@mrjc.org +33 6 72 41 63 40 Le Samedi 21 mai à la salle des Belles Fontaine de Combeaufontaine, aura lieu une matinée “regards croisés” qui permettra de partager le diagnostic sur la jeunesse de notre territoire, réalisé par 12 permanents du MRJC.

Programme de la matinée :

9h30 : Reconstitution du diagnostic

10h30 : Echanges et témoignages

12h : Pique-nique géant Combeaufontaine

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Combeaufontaine, Haute-Saône Autres Lieu Combeaufontaine Adresse Ville Combeaufontaine lieuville Combeaufontaine Departement Haute-Saône

Combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combeaufontaine/

Regards croisés : “Être jeune en Haute-Saône” Combeaufontaine 2022-05-21 was last modified: by Regards croisés : “Être jeune en Haute-Saône” Combeaufontaine Combeaufontaine 21 mai 2022 Combeaufontaine Haute-Saône

Combeaufontaine Haute-Saône