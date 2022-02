Regards croisés Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Regards croisés Caen, 21 février 2022, Caen. Regards croisés Caen

2022-02-21 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-24 19:00:00 19:00:00

Caen Calvados Thibaut Blanchet (photographe aérien) et Claudine Lechien (peintre), vous invitent à découvrir leurs approches artistiques dans le cadre magnifique de l’église du Vieux-Saint-Sauveur

Vernissage Lundi 21 Février à partir de 17h30

© Thibaut Blanchet Thibaut Blanchet (photographe aérien) et Claudine Lechien (peintre), vous invitent à découvrir leurs approches artistiques dans le cadre magnifique de l’église du Vieux-Saint-Sauveur Vernissage Lundi 21 Février à partir de 17h30 ©… https://www.artistesindependantsbassenormandie.com/fr/artistes/Membre/lechien-claudine,134.html Thibaut Blanchet (photographe aérien) et Claudine Lechien (peintre), vous invitent à découvrir leurs approches artistiques dans le cadre magnifique de l’église du Vieux-Saint-Sauveur

Vernissage Lundi 21 Février à partir de 17h30

© Thibaut Blanchet Caen

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Ville Caen lieuville Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Regards croisés Caen 2022-02-21 was last modified: by Regards croisés Caen Caen 21 février 2022 caen Calvados

Caen Calvados