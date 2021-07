Pau Palais Beaumont - Parc Beaumont Pau, Pyrénées-Atlantiques Regards croisés au Parc Beaumont, balade paysagère, architecturale et photographique Palais Beaumont – Parc Beaumont Pau Catégories d’évènement: Pau

Proposé dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. 16h00 : Découverte de l’exposition « Iconographie urbaine Parc Beaumont » en présence du photographe David Banks à la « Belle Époque », brasserie du Palais Beaumont. Son objectif est de documenter l’importance de la vie, des espaces, et la transformation du parc pendant un an. 17h30 : Parcours accompagné : Depuis son origine au 19°siècle, le parc emblématique de Pau Ville Jardin a connu diverses évolutions en fonction des usages urbains, des changements de sensibilité et de regard sur le paysage. Accompagner ces changements nécessaires tout en perpétuant l’esprit des lieux et la poétique de l’espace, le parc à l’interface de la ville et du paysage, procède d’une démarche aux regards croisés. Avec Jean-Pierre Bombaut responsable de la Mission Ville-Jardin, Ville de Pau. François de Barros, architecte, paysagiste, David Banks, Philippe Debast, directeur de Laffite Environnement et Paysage. Puis retour à la Belle Époque / Poursuite des échanges. Exposition de David Banks « Iconographie urbaine » et Parcours accompagné Palais Beaumont – Parc Beaumont Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

