Lundi 29 novembre à 20h30, salle Saint-Augustin. Une nouvelle soirée où dialogueront une philosophe, Anne Baudart, une psychologue-psychanalyste, Marie-Rose Boodts et un prêtre, Emmanuel Schwab, sur le thème : Guérir ». Salle Saint-Augustin (Maison des Œuvres) 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris Quartier de Grenelle

2021-11-29T20:30:00 2021-11-29T22:00:00

