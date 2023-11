« Regards comparés : voix·(es) d’Océanie. Environnement, culture, souveraineté » à l’Inalco Auditorium de l’Inalco Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Du lundi 20 novembre 2023 au jeudi 23 novembre 2023 :

Entrée gratuite sur inscription

​Depuis 2012, l’Inalco s’associe au Festival Jean Rouch et projette au sein de l’auditorium les films de la sélection Regards comparés. Cette année, les projections se tiendront du 20 au 23 novembre 2023 sur le thème de l’Océanie. Toutes les séances seront suivies d’un débat avec cinéastes et experts.

La programmation 2023 des Regards comparés propose une sélection de films documentaires représentant l’Océanie. Pendant quatre jours, les spectateurs participeront à un voyage géographique et historique et partiront à la découverte d’enjeux sociaux, environnementaux, culturels et politiques inhérents à ce continent. Cet événement est organisé par le Comité du film ethnographique et l’Inalco.

Vue d’Europe, l’Océanie reste encore un continent peu visible, une marge lointaine cantonnée aux clichés. Pourtant, les populations du continent-océan ouvrent la voix·(e). Elles se situent aujourd’hui à l’articulation d’enjeux contemporains cruciaux : leur résilience et celle de leur environnement insulaire face aux actions humaines et au changement climatique, leur affirmation culturelle dans un monde globalisé, ou encore la revendication d’une souveraineté pour des peuples dont l’histoire fut marquée par la colonisation. Cette année, le festival et les Regards comparés mettent le cap sur ces défis et sur la vitalité et l’agentivité des sociétés océaniennes contemporaines.

La sauvegarde de l’environnement, la dynamique des expressions culturelles et les trajectoires des souverainetés apparaissent ainsi comme différentes facettes des sociétés de l’Océanie contemporaine, des sociétés qui se déploient au-delà des legs coloniaux et de la mondialisation. Nous vous invitons à suivre et à écouter leurs voix·(es) singulières.

Auditorium de l’Inalco 65, rue des Grands Moulins 75013 Paris

