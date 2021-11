Regards comparés : Au fil du Niger, portraits d’un fleuve Inalco, 22 novembre 2021, Paris.

Le **festival international Jean Rouch**, initié en 1982 par le cinéaste et ethnologue éponyme, est l’**une des plus importantes manifestations européennes du cinéma documentaire lié à l’anthropologie et aux sciences humaines**. Il a été distingué en septembre dernier d’une médaille de la médiation scientifique du CNRS. La 40e édition se déroulera du 18 novembre au 3 décembre 2021. **​Du 22 au 25 novembre, l’Inalco accueille les projections-débats des Regards comparés avec une sélection de films documentaires et de fictions tournés dans la partie nord du grand fleuve africain au Mali et au Niger.** Les vingt-sept films de la programmation seront projetés dans l’auditorium du Pôle des langues et civilisations et permettront de confronter les différents points de vue cinématographiques portés par les ethnologues, cinéastes, géographes, voyageurs et journalistes sur le fleuve Niger. _Inalco, 65 rue des grands moulins 75013 Paris_ _Auditorium du Pôle des langues et civilisations_ _Métro 14 et RER C Bibliothèque François Mitterrand_

Inalco 65 rue des grands moulins 75013 Paris



