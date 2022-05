Regards baroques: bal renaissance

Regards baroques: bal renaissance, 18 juin 2022, . Regards baroques: bal renaissance

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 23:00:00 Bal renaissance costumé proposé par Carole Dessoubrais, harpiste et professeur de musique ancienne au sein de l’École de musique de Loches. La Schola de Pétronille nous offrira un programme audacieux qui fera se croiser deux univers culturels distants de plusieurs siècles : les danses de la Renaissance

(pavane, gaillarde, branle…) avec les danses traditionnelles du Centre de la France (bourrée, valse, polka, mazurka…). Cette dernière partie sera assurée par La Couée du paradis. Les

