REGARDS, à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo, 17 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 17 février 2022 au dimanche 05 juin 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

Regards n’est pas une exposition comme les autres. Accessible gratuitement et présentée du 17 février au 5 juin 2022 à la Maison de Victor Hugo, elle fait le pari de s’affranchir des règles habituelles de réalisation d’une exposition en invitant un collectif de non spécialistes à penser et concevoir entièrement un projet.

Son élaboration et la création du personnage fictif d’une commissaire d’exposition nommée Lucienne Forest, sont nés d’une collaboration entre Paris Musées et des usagers de la psychiatrie du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences et le Groupe d’Entraide Mutuelle, Le Passage.

Derrière Lucienne Forest, qui oeuvre et parle au nom du collectif, se tient un groupe d’une quinzaine de soignants et usagers de la pychiatrie, accompagnés par un conservateur du patrimoine et la responsable du service des publics de la maison de Victor Hugo.

Le collectif a choisi le thème, discuté du choix des 80 oeuvres et rédigé tous les textes figurant dans l’exposition. Il a imaginé un parcours qui échappe au seul discours historique, philosophique ou esthétique et revendique une part de subjectivité, une vision personnelle nourrie de souvenirs et d’émotions. L’exposition foisonne plus qu’elle ne raisonne.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges Paris 75004

