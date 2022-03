#RegardezLes – Lancement du projet en ligne à l’occasion de « Femmes en première ligne » Catégorie d’évènement: île de France

#RegardezLes – Lancement du projet en ligne à l’occasion de « Femmes en première ligne », 7 mars 2022, . Date et horaire exacts : Du lundi 07 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

gratuit

Dans le cadre du 8 mars 2022, sous l’impulsion de la Ville de Paris et de sa thématique : « Femmes en première ligne », l’Association Française du Féminisme démarre son projet #RegardezLes. Ce concept artistique, mêlant photos et illustrations, a pour objectif de visibiliser les femmes qu’on ne voit pas assez. Pour lancer le projet, 3 premiers portraits de femmes invisibilisées dans le cadre de la crise sanitaire. Depuis le début de la crise du covid, beaucoup de femmes ont été en première ligne et le sont encore. Souvent majoritaires dans des professions dévalorisées ou précaires, elles sont sur le pont et continuent d’être sur le devant de la crise. Infirmière, enseignante, aidante familiale, nous avons voulu à l’occasion du 8 mars les mettre en lumière, les visibiliser à travers ce concept artistique. À chaque femme, nous associons des chiffres de la réalité de son métier et du rôle des femmes dans son secteur d’activité. Elles sont importantes : #RegardezLes ! Une campagne déployée dans un premier temps sur les réseaux sociaux et le web, puis courant 2022 et 2023 dans des lieux d’exposition physiques. Le 8/03 sur les réseaux sociaux, nous proposerons aux socionautes de remplacer leur photo de profil actuelle par l’une des 3 illustrations / photos pour les visibiliser. Nous allons également proposer un format entièrement numérique à diffuser sur les écrans et autres sites internet… Suite à ce lancement, nous poursuivrons ce projet afin de valoriser un maximum de femmes : Sans-abris, pilote, pompière, femme transgenre, éducatrice spécialisée, femme de ménage, secouriste, pharmacienne, cinéaste, développeuse, travailleuse sociale, femme en situation de handicap… elles sont mises de côté, invisibilisées ou ignorées. Nous souhaitons leur donner la parole et les mettre en lumière.

Elles sont là, elles existent, elles sont importantes ! Nous lancerons très bientôt un appel à candidatures pour trouver nos prochaines femmes à mettre en lumière ! Contact : info@associationfrancaisedufeminisme.fr https://www.facebook.com/feminismeasso https://twitter.com/FeminismeAsso Art contemporain;Photo

Date complète : Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

#RegardezLes – Lancement du projet en ligne à l’occasion de « Femmes en première ligne » 2022-03-07 was last modified: by #RegardezLes – Lancement du projet en ligne à l’occasion de « Femmes en première ligne » 7 mars 2022

Paris