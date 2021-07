Le Mans Le Mans 72000, Le Mans REGARDER LES FAÇADES ET COMPRENDRE LES STYLES – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

Le Mans 72000 L’architecture est un art complexe qui s’est largement diversifié au cours du temps. Notre guide vous donnera quelques clefs pour reconnaître les différents styles architecturaux du centre-ville manceau. Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

