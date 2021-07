Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère Regarder la forêt autrement Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Regarder la forêt autrement Clohars-Carnoët, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Clohars-Carnoët. Regarder la forêt autrement 2021-07-18 – 2021-07-18

Clohars-Carnoët Finistère Arrêter de « voir » la forêt pour la « regarder ». Lenteur et observations vous permettront de changer de perspectives sur ce monde qui vous entoure. Une balade le matin, de 9h30 à 12h30.

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Ville Clohars-Carnoët