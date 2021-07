Fontaine-sur-Somme Église Saint-Riquier Fontaine-sur-Somme, Somme Regarder, découvrir … l’église Saint-Riquier de Fontaine sur Somme». Église Saint-Riquier Fontaine-sur-Somme Catégories d’évènement: Fontaine-sur-Somme

Somme

Regarder, découvrir … l’église Saint-Riquier de Fontaine sur Somme». Église Saint-Riquier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fontaine-sur-Somme. Regarder, découvrir … l’église Saint-Riquier de Fontaine sur Somme».

le samedi 18 septembre à Église Saint-Riquier

Regarder, observer, échanger pour mieux découvrir et comprendre les éléments remarquables de l’église de Fontaine-sur-Somme : le portail gothique flamboyant, les clés pendantes de la chapelle de la Vierge, le mobilier, les œuvres d’art des deux églises de Fontaine et Vieulaines (actuellement fermée). Échanges visiteurs-accompagnatrice et diaporamas – clefs pendantes, église de Vieulaines… – permettent d’approfondir la découverte.

Entrée libre et libre participation

Porche, architecture, histoire, statuaires, mobilier…Une découverte ordonnée par le regard et les questions des visiteurs. Église Saint-Riquier 7 rue du haut – 80510 Fontaine-sur-Somme Fontaine-sur-Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-sur-Somme, Somme Autres Lieu Église Saint-Riquier Adresse 7 rue du haut - 80510 Fontaine-sur-Somme Ville Fontaine-sur-Somme lieuville Église Saint-Riquier Fontaine-sur-Somme