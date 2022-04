Regarde plutôt la mer Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Hugo est né dans le quartier du Panier à Marseille, âgé de 23 ans, Algérien d’origine, il décide de faire la traversée en bateau pour donner du temps à son voyage son premier voyage en Algérie. Sur le pont principal du bateau, entre chien et loup, au milieu de la Méditerranée, Hugo va rencontrer Mérouane. Un échange initiatique s’engage. Hugo ne le sait pas encore, mais sa vie vient de changer…



Week-end marathon contes.



Compagnie fils de zouave

Enfants à partir de 8 ans bienvenus

