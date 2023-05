REGARDE-MOI | ESQUISSE (PLATEAU PARTAGÉ DANSE) MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Billetterie complice Soutenez la pratique amatrice sur scène et choisissez le prix de votre billet : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Un plateau partagé qui invite à plonger dans le dialogue contrarié entre handicap et société et un spectacle surprenant, poétique et plastique qui raconte la beauté des corps en mouvement…

REGARDE-MOI

Création originale « Regarde-moi » est née d’une envie, celle d’un groupe d’ami·e·s en situation de handicap mental, de parler d’elleux, de leur quotidien.

« Parler de nous, mais à qui ? Qui nous écoute ? Qui nous connait ? Qui a envie de nous écouter et de nous connaitre ? » Voilà leur premier constat. Une envie de se faire entendre allier à un sentiment d’exclusion face à une société qui fait la sourde oreille. La compagnie Fragments d’air vous invite à découvrir leur première création « Regarde-moi ».

Plonger dans le dialogue contrarié entre Handicap et Société.

Observer nos mots,

Goûter nos silences.

Vous avez un message… Venez y répondre !

Distribution

• Mise en scène : Franck Milin et Anne Laure Sandretti· Musique : Alexandre Thivant· Image : Cristelle Ponnet et Krystel Hors· Textes : Marc Bordes, Anne Laure Sandretti et Guillaume Chep· Comédiens : Léa Debay, Laureline Honoré, Bérangère Sterin, Candice Boute, Emmanuel Danton, Marc Bordes, Miessan Kouassi et Laury Diakok.· Avec le soutien de « Culture H » et de Kathy Mépuis

ESQUISSE

Esquisse est une chorégraphie heureuse où chaque danseur·se nous raconte son histoire en solo, en duo, en groupe. Un spectacle surprenant, poétique et plastique qui raconte la beauté des corps en mouvement, la fragilité d’une rencontre et sa trace éphémère.

Distribution

• Cie La Possible Echappée,· Chorégraphie : Kathy Mépuis,· Mise en scène : Pierrik Malebranche,· Interprètes : François Bentejac, Hedi Boussokaya, Aurélie Bui, Carmen Cabello, Simon Chaboche, Marine de Gorostarzu, Pauline Legros, Pierrik Malebranche, Pamela Paniagua Sanchez, Anastasia Tanguy

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/regarde-moi-esquisse 0146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=546&lng=1

© Compagnie Fragments d’air Regarde-moi | Esquisse