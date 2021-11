Villeurbanne ENM de Villeurbanne Métropole de Lyon, Villeurbanne Regarde-moi comme tu es ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Regarde-moi comme tu es ENM de Villeurbanne, 17 mai 2022, Villeurbanne. Regarde-moi comme tu es

ENM de Villeurbanne, le mardi 17 mai 2022 à 19:00

Regarde-moi comme tu es ———————– ### Création danse / Projet culture et santé Descriptif à venir Création danse / Projet culture et santé ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T19:00:00 2022-05-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu ENM de Villeurbanne Adresse 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville ENM de Villeurbanne Villeurbanne