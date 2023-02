Regarde Les Hommes Tomber LE MARCHE GARE, 12 mai 2023, LYON.

Regarde Les Hommes Tomber LE MARCHE GARE. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 19:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Avec « Ascension », Regarde les hommes tomber clôt le triptyque ouvert en 2013 avec leur premier album. Sept ans qui ont permis aux nantais de déployer un univers musical et visuel qui n’appartient qu’à eux, entre doom moderne et black metal, entre grâce lumineuse et désespoir. Le groupe s’inspire des Saintes Écritures pour y puiser errance et fatalité : en découlent des concerts immersifs traversés de frissons d’intensité. Leurs morceaux rapprochent différents pans du metal, offrant à la fois des moments de pure violence et des mélodies hallucinées.

Votre billet est ici

LE MARCHE GARE LYON 34-36 RUE CASIMIR PERIER Rhne

