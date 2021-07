Fillière Fillière Fillière, Haute-Savoie Regarde, esquisse et raconte Fillière Fillière Catégories d’évènement: Fillière

Haute-Savoie

Regarde, esquisse et raconte Fillière, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Fillière. Regarde, esquisse et raconte 2021-07-05 – 2021-08-31 Plateau des Glières Accueil Mémoire du maquis

Fillière Haute-Savoie Découvrez l’histoire du maquis des Glières en croquant le paysage. A partir de votre œuvre, le médiateur culturel évoquera une thématique liée à cet espace chargé d’histoire. dernière mise à jour : 2021-05-19 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Détails Catégories d’évènement: Fillière, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Fillière Adresse Plateau des Glières Accueil Mémoire du maquis Ville Fillière lieuville 45.9663#6.3321