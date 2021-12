Regard vers l’Asie : une semaine culturelle asiatique en famille Maison de quartier Notre-Dame, 21 février 2022, Versailles.

Regard vers l’Asie : une semaine culturelle asiatique en famille

du lundi 21 février 2022 au dimanche 27 février 2022 à Maison de quartier Notre-Dame

Cette semaine est organisée en partenariat avec les associations et les habitants du quartier Notre-Dame. C’est l’occasion de découvrir et de partager la richesse de la culture asiatique en cette période de nouvel an. Les propositions d’ateliers, de spectacles et de conférences sont participatives et ouvertes à un public familial. Le programme détaillé des animations sera disponible à la maison de quartier à partir du 1er février.

Sur inscription par mail ou directement à la maison de quartier

Pour fêter le nouvel an asiatique, venez participer à notre semaine autour de la culture chinoise et japonaise : origami, calligraphie, théâtre, spectacles, cuisine…

Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T10:00:00 2022-02-21T11:30:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T18:30:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T11:30:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T16:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T11:30:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T16:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T11:30:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T16:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T11:30:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T11:30:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T11:30:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T18:00:00